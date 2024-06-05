TMSF Lüks Araçları Ucuza Satışa Çıkardı! Bentley'den Porsche'a Listede Yok Yok

KDV Yüzde 1 Olarak Belirlendi

İhale Tarihi Belli Oldu

Satışa Çıkarılan Araçlar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), lüks araçları yüzde 1 KDV ile satışa sunduğunu duyurdu. TMSF, kamuoyunda 'Evim şirketi' olarak bilinen ve tasfiye sürecinde olan 6 tasarruf finansman şirketine ait araçları satışa çıkaracak.Satış kapsamında, 20 aracın 18'inde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Bu düzenleme, araç alıcılarına önemli bir mali avantaj sağlıyor.TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks markalara ait 20 araç için bir satış ihalesi düzenlenecek. İhale, 6 Haziran'da TMSF'nin İstanbul'daki genel merkezinde gerçekleştirilecek ve şartnameye uygun olan herkes bu ihaleye katılabilecek.Önceki ihalelerde, alıcıların teklifleri muhammen bedellerin çok altında kaldığı için bazı araçların satışı gerçekleşmemişti. TMSF, ihalenin şartnameye uygun olarak herkese açık olduğunu ve hiçbir şahıs veya kurumun aracılık yapamayacağını belirterek vatandaşları uyardı.TMSF'nin internet sitesindeki bilgilere göre, satışa çıkarılan 20 aracın 18'inde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu kapsamda sunulan araçlar arasında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks markalar yer alıyor.Bu satış, lüks araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunarken, tasarruf finansman şirketlerinin tasfiye sürecine de katkı sağlamayı amaçlıyor.