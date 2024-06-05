Kurban Bayramı Öncesi Nakit İhtiyacına İlaç Gibi Çözüm! 30 Bin TL Tek 'Tık' Uzağınızda

Kampanyanın Detayları

Kampanya Koşulları

Faizsiz Nakit Kredi: 6 ay vade ile 10 bin TL faizsiz kredi.

6 ay vade ile 10 bin TL faizsiz kredi. Faizsiz Nakit Avans: Kredi kartı olmayan vatandaşlar, 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans çekebilirler.

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler

QNB Mobil Üzerinden Müşteri Olma: Banka şubesine gitmeden, QNB Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun.

Banka şubesine gitmeden, QNB Mobil uygulaması üzerinden müşteri olun. Başvuru: Müşteri olduktan sonra, faizsiz nakit avans kampanyasına anında başvurun.

İletişim Bilgileri

QNB Finansbank Web Sitesi: www.qnbfinansbank.com

www.qnbfinansbank.com Müşteri Hizmetleri: 0850 222 0 900

QNB Finansbank, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak ve iyi bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla dev bir kampanya başlattı. Faizsiz 30 bin TL nakit avans imkanı, tek 'tık' uzağınızda.QNB Finansbank'ın başlattığı bu kampanya, bayram öncesinde artan nakit ihtiyacını karşılamak için vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kampanyadan yararlanmak için yapılması gereken tek şey, QNB Mobil üzerinden müşteri olmak. Banka şubesine bile gitmeden müşteri olduktan sonra, faizsiz nakit avans kampanyasına anında başvurabilirsiniz.QNB Finansbank tarafından başlatılan bu kampanya, Kurban Bayramı öncesi nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Faizsiz nakit avans imkanı, milyonlarca emekli ve nakit ihtiyacı olan vatandaşların yükünü hafifletecek ve bayram öncesinde rahat bir nefes almalarını sağlayacak.QNB Finansbank'ın bu cazip kampanyası ile Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacınızı kolayca karşılayabilir, bayramı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen QNB Mobil üzerinden başvurunuzu yapın!