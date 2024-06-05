Erdoğan Kabine Sonrası Açıkladı: Emekli İkramiyeleri 10-14 Haziran'da Yatırılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda, milyonlarca emekliyi sevindiren bir haber verdi. Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini duyurdu.

Emekli İkramiyesinde Tarih Belli Oldu

Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri şu sözlerle açıkladı: “Kurban Bayramı ikramiyesi 10-14 Haziran’da emeklilerin hesabına yatacak."

Ayrıca, Erdoğan ikramiye ödemeleri kapsamında tek kalemde 42 milyar TL tutarında ödeme yapılacağını belirtti.

Bayramdan Önce Hesaplarda Olacak

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Emeklilere bu yıl bayram ikramiyesi kapsamında 3 bin TL'lik ödeme yapılacağı daha önce duyurulmuştu.

Bu karar, emeklilerin bayram öncesi mali yükümlülüklerini hafifletecek ve bayramı daha rahat geçirmelerini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.