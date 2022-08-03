Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi

5 VAKA TESPİT EDİLDİ

"HATIRLATMA DOZLARININ YAPILMASINI ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e yükseldiğini belirtti.Dünyanın dört bir yanında görülen Maymun Çiçeği vakaları Türkiye'de de görülüyor. Bakan Koca, vaka sayısının 5 olduğunu belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği virüsle ilgili son durumu paylaştı.Bakan Koca,diye konuştu.Maymun çiçeği virüsünün Türkiye için endemi ya da pandemi riski taşımadığını hatırlatarak sözü koronavirüs salgınına getirdi:Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor. Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi. Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.KAYNAK: AKŞAM