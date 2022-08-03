Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e yükseldiğini belirtti.
Dünyanın dört bir yanında görülen Maymun Çiçeği vakaları Türkiye'de de görülüyor. Bakan Koca, vaka sayısının 5 olduğunu belirtti.
5 VAKA TESPİT EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği virüsle ilgili son durumu paylaştı.
Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok" diye konuştu.
"HATIRLATMA DOZLARININ YAPILMASINI ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"
Maymun çiçeği virüsünün Türkiye için endemi ya da pandemi riski taşımadığını hatırlatarak sözü koronavirüs salgınına getirdi:
"Koronavirüs salgınında ortaya çıkan ilk varyantlar daha güçlü ve hasar vericiydi. Omicron varyantı ise daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrediyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız."
Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor. Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi. Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.
KAYNAK: AKŞAM