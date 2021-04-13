TKDK DESTEKLERİ 2021 YILINA DA DAMGASINI VURUYOR!!!



TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü “101.Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” olmak üzere 2 ana başlıkta çıkılan 10. Proje Başvuru Çağrı dönemi proje kabulü 09.04.2021 tarihi itibariyle sona erdi. Bu çağrı döneminde toplam yatırım bütçesi 272 milyon TL olan 42 proje başvurusu yapıldı.



Olumsuz Pandemi koşullarına rağmen yine yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme sürecinin yaşandığı 10. Çağrı döneminde Isparta içi ve dışındaki potansiyel yatırımcılara, odalara, borsalara, üretici örgütlerine, sanayicilerimize ve çiftçilerimize ulaşılarak yüz yüze ve on-line bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Ayıca çağrı ilanından haberdar olmaları adına vatandaşlarımıza sms ve mail yolu bilgilendirme mesajı gönderildi.



Üreticilerimizden ve yatırımcılarımızdan önemli ölçüde geri dönüşlerin alındığı bu çağrı döneminde Kurumumuza toplam 42 Proje başvurusu yapıldı. Projelerin genel dağılımı ise şöyle;

Besi ve süt hayvancılığı: 8 proje

Süt ve Süt Ürünleri İşlenmesi ve Süt Toplama Merkezlerinin Kurulması: 5 proje

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi, Depolanması, Paketlenmesi: 28 proje

Su Ürünlerinin İşlenmesi:1 proje



Teslim alınan projelerin Toplam Yatırım Tutarı: 272 Milyon TL olup,

Hibe Destek Tutarı: 115,5 Milyon TL dir.



Kırkiki projenin 6’sının Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri tarafından sunulmuş olması son derece önemlidir. Zira tarımsal üretimde kooperatifleşmenin ve dayanışmanın önemi tüm kesimlerce bilinmektedir.



İlimiz için önemli bir değer olan su ürünleri işleme sektöründe büyük bir yatırım projesi alındı. Yıllık 700 ton kerevit işleme kapasiteli bu proje tamamlandığında ilimiz ihracat gelirlerine önemli bir katkı sağlayacaktır.



Meyvecilik şehri olan Isparta’mızda, son yıllarda pazar payı gittikçe artan meyve –sebze kurutma sektöründe de bu çağrı döneminde yeni projeler alındı. Bu projeler ile sektörün kapasitesi yılda 210 ton artacaktır.



Gerek iç gerekse dış piyasalarda makine ile seçilmiş paketlenmiş meyvelere olan talep her geçen gün artmaktadır. TKDK tarafından bugüne kadar Isparta’ya modern ve yüksek teknolojiye sahip 14 paketleme tesisi kazandırılmış olup, inşallah bu çağrı döneminde 12 tesis daha kazandırılarak sektörün güçlenmesine katkı sağlanacaktır.



Projelerin inceleme sürecine ivedilikle başlayacağız. Projelerin tamamlanması ile birlikte Isparta ekonomisine yeni değerler kazandırılırken, üretime ve istihdama büyük katkı sağlanmış olacaktır.





Bir önceki dönem başlayan avans ödemeleri ile yatırımcılarımıza finansal kolaylık sağlarken, yatırımların daha hızlı bir şekilde hayata geçmesini sağlıyoruz.



Elbette bu yatırımların ekonomiye doğrudan katkıları yanında, dolaylı katkıları da göz ardı edilmemelidir. TKDK hibe destekleri ile özellikle inşaat, lojistik, tarımsal sanayi makine ekipmanları sektörlerine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.



TKDK, %70’e varan hibe destek oranı, KDV muafiyeti gibi avantajlar ile Isparta’mızın her köşesinde yeni işletmeler ve tesisler kazandırmayı ve kırsal alanda yaşayan üreticilerimizin gelirlerini ve refah düzeylerini artırmayı hedefliyor. Isparta’nın tarım ve sanayinin birleştiği bir marka şehir olması adına tüm gücümüzle çalışıyoruz.



Pandemi sürecine rağmen proje üreten ekonomiye katkı sağlayacak olan tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyor, Projelerin Isparta’mıza ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz.