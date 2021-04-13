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14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da

14-15 Nisan 2021 tarihleri arasında Isparta’da
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ BASIN BÜLTENİ
 
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Yola Çıkıyor,
81 İlimize Çanakkale Ruhu Taşınıyor…
 
14-15   Nisan 2021  tarihleri arasında Isparta’da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilimizde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi. Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye’nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi  19-20  Nisan 2021 tarihlerinde 2 gün boyunca Isparta’mızda olacaktır.
 
“Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale”
Çanakkale… Bir milletin doğduğu yer. Bir milletin vatanı için, geleceği için gözünü bile kırpmadan ölüme gittiği, genç yaşlı demeden omuz omuza savaştığı yer. Arkasına bile bakmadığı yer, tereddüt dahi etmediği yer. Bir milleti, millet yapan, adını tarihe destansı bir kahramanlık ve cesaret örneği ile yazdıran yer.
Çanakkale Savaşı, işte böyle bir hikâye ile 105 yıl önce yaşandı. Ama hiçbir zaman kalplerimizden, akıllarımızdan gitmedi. Hiç eksilmedi, “Çanakkale” denildiğinde yüreklerimizi sızlatan o his. Hiç eksilmedi, “Çanakkale” denilince bizler için kendisini sorgulamadan ateşe atanlara duyduğumuz saygı. İlk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze. İşte bu sebeple bu millet, hiç gitmese de o tarih yazılan şehre, en küçüğünden en büyüğüne kadar bilir Çanakkale’nin anlamını.
 
 
 
 
Projenin Amacı
Bu proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlarımız için bir “Mobil Tır” konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacaktır.
 
Hedef Kitle
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanmaktadır. 
       / canakkalemobilmüzesi
www.canakkalemobilmüzesi.com
                       
 
ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ  19-20  NİSAN PROGRAMI
İLİLÇETARİH GÜN
ISPARTAMerkez14-15  NİSAN 20212

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