SDÜ Emektar Personelini Unutmadı

Süleyman Demirel Üniversitesi, hizmet süresini tamamlayarak emekli olan personeline plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.Üniversitemize uzun yıllar hizmet vererek 2020 yılı içerisinde emekli olan personele, katkılarından dolayı plaket ve teşekkür belgesi verildi.SDÜ’nün gelişimine destek sağlayan çalışanlarımız için minnet duygusuyla hazırlanan hediyeler, personelin ikametgâh adresleri ziyaret edilerek teslim edildi. Belgelerde ise Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın şu ifadeleri yer aldı:“SDÜ Ailesinin Kıymetli Üyesi,Süleyman Demirel Üniversitesini bu süreçte birlikte omuzlarda taşıyarak bugünlere geldik. Bu süreçte birlikte çalışmanın gururunu yaşadık. Her ne olursa olsun, bu treni hiç yılmadan, yeni istasyonlara birlikte ulaştırdık. Aramızdan emeklilik nedeniyle ayrılmış olsanız da SDÜ gibi büyük bir ailenin mensubu olduğunuzu her zaman hatırlamanızı isterim. Bu süreçte, SDÜ’de gerçekleştirmiş olduğunuz başarılı çalışmalardan ve onurlu hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder; yeni hayatınızda emekliliğinizi sağlıkla ve huzurla geçirmenizi dilerim.”