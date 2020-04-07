Araç sahipleri dikkat! Bakan duyurdu: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini duyurdu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında egzoz gazı emisyon ölçüm sürelerinin 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımızın 3 ay içinde ölçüm yaptırmamaları halinde bu süre sonundan itibaren 45 gün içinde emisyon ölçümleri yaptırabilecekler" dedi





