Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi: "Biz Kadınlar Daha Çok Çalışmalı ve Kız Çocuklarını Mutlaka Okutmalıyız"

Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapmış olduğu açıklamada, kadınların daha fazla çalışması gerektiğini ve kız çocuklarının mutlaka eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Isparta'daki lise öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasının son başvuru tarihinin 1 Kasım olduğunu hatırlattı.

Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sağlanan haklar sayesinde kadınların Türkiye'de önemli kazanımlara sahip olduğunu belirtti. Karataş, kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkının laik Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli kazanımlarından biri olduğuna dikkat çekti. Atatürk'ün, Türk kadınlarının sosyal, eğitim ve sağlık alanlarında önemli adımlar atmalarına vesile olduğunu söyledi.

Karataş, kadınların daha fazla çalışması, kız çocuklarının mutlaka okutulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çocuk evliliklerine karşı çıkılması gerektiğini ve kadınlara güçlü, özgür ve bağımsız bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri gerektiğini dile getirdi. Kadınların, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmesinin önemini anlatmanın gerekliliğini vurguladı.

Bu arada Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla il genelindeki lise öğrencileri arasında bir kompozisyon yarışması düzenledi. Yarışma, "Cumhuriyetin Ülkemize Kattığı Değer" konulu eserlerle ilerliyor ve 1 Kasım 2023 tarihine kadar başvurular kabul edilecek. Yarışmanın ödül töreni ise Kasım ayında gerçekleştirilecek.

Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi Başkanı Karataş, tüm lise öğrencilerini bu anlamlı yarışmaya katılmaya davet etti ve dereceye giren öğrencilere para ödülleri verileceğini belirtti. Birincilik ödülü 5.000 TL, ikincilik ödülü 2.500 TL ve üçüncülük ödülü 1.500 TL olarak açıklandı.