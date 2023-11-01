Tayfur Kılıç, Kayıp Eşi Bedriye K.'in Cinayetini İtiraf Etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde Temmuz ayında ortadan kaybolan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cinayet şüphelisi eşi Tayfur Kılıç, Konya Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Tayfur Kılıç, eşini boğarak öldürdüğünü ve cesedini uçurumdan attığını beyan etti.Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ancak Kılıç'ın izine ulaşılamamıştı. Ailenin televizyon programına katılmasının ardından Tayfur Kılıç, gözaltına alındı. Konya Cinayet Büro Amirliği tarafından sorgulanan Tayfur Kılıç, kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğünü ve cesedini bir uçuruma attığını itiraf etti.Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının sorusu üzerine "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" şeklinde cevap verdi. Polis ekipleri, Tayfur Kılıç'ı eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.