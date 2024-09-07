THY’den Elinizi Çabuk Tutun: Yeni İndirimli Bilet Kampanyası Başladı

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa'ya avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunan yeni bir kampanya başlattı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 6-17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 1 Kasım 2024 - 31 Mart 2025 döneminde belirli destinasyonlara uygun fiyatlarla uçabilecekler.

Kampanya çerçevesinde, Prag, Tallinn, Riga, Kişinev ve Köstence’ye gidiş-dönüş biletleri 109 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Diğer destinasyonlar için bilet fiyatları ise şu şekilde:

Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj: 139 dolardan

Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna: 159 dolardan

Kişinev: 169 dolardan

Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius: 179 dolardan

Gence ve Nahcivan: 199 dolardan

Bu fırsatları kaçırmamak için biletlerinizi erken satın almayı unutmayın!