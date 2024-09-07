Ulaştırma Bakanı, Milli Hızlı Tren'in 2025'te Yollarda Olacağını Duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren’in 2025 yılında hizmete gireceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, trenin tamamen yerli imkanlarla üretildiğini ve bu yılın son çeyreğinde tasarım çalışmalarının tamamlanarak montaj aşamasına geçileceğini belirtti.

Milli Hızlı Tren Projesi kapsamında, fabrikanın statik testlerinin ardından trenin 2025'in son çeyreğinde raylara indirileceği ve dinamik yol testlerinin yapılacağı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, hızlı trenlerin yüksek konforla tasarlandığını ve projenin Türkiye’nin geleceği için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin demir yolu araçları üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğini söyledi.

Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye, artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi. Milli elektrikli tren setleri ile 27 Mayıs 2023'te yolcu seferlerini başlattık. Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz" dedi.

TÜRASAŞ tarafından üretilecek hızlı tren, saatte 225 kilometre hıza ulaşacak ve her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 vagon bulunacak.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin demir yolu sektöründeki ilerlemesini ve teknolojik yetkinliğini gösteriyor.