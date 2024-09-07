SGK Uzmanı Ersin Bayav'dan İkinci EYT Açıklaması: Erken Emeklilik Yolda mı?

SGK Uzmanı Ersin Bayav, tescil mağduriyetlerinin arttığını belirterek, ikinci bir EYT düzenlemesinin gündemde olabileceğini açıkladı. Bayav, 4 Ekim 2000 tarihinden önce BAĞ-KUR'a kayıt yaptırmamış pek çok vatandaşın emeklilik haklarında ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı.

Tescil Mağduriyetleri ve EYT:

4 Ekim 2000 tarihinden önce BAĞ-KUR'a kayıt yaptırmayan vatandaşlar, emeklilik hak ve yükümlülüklerinin bu tarihten itibaren başlatılması nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum, emeklilik sistemine yönelik değişikliklerin yapılması gerekliliğini gündeme getirdi. Bayav, mevcut sorunları çözmek için ikinci bir EYT düzenlemesinin yapılabileceğini ifade etti.

Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri:

Bağkur Tescil Kaydı: Bu kayıt, kişilerin emeklilik günlerinin hesaplanması için resmi olarak yapmaları gereken bir işlemdir. Ancak, 4 Ekim 2000 öncesinde tescil yaptırmayan kişilerin emekliliklerinde sıkıntılar yaşanıyor.

Sigorta Girişi Sorunları: 8 Eylül 1999'dan sonra sadece 1 günle sigorta girişi yapılan vatandaşlar da emeklilik hakkını elde edememişti. Bu sorunların çözülmesi için emeklilik sisteminde değişiklikler yapılması öngörülüyor.

Adil ve Sürdürülebilir Sistem: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, prim miktarına, yaşı esas alacak ve ödenen süreyi dikkate alacak daha adil ve dengeli bir emeklilik sisteminin gerekliliğine değindi.

Bayav'ın Açıklamaları:

Ersin Bayav, tescil mağduriyetlerinin arttığını ve bu kişilerin dava açtıklarında kazanmaya başladıklarını belirtti. Sayının 1 milyona yaklaştığını ifade eden Bayav, bu durumu çözmek için çıraklıklarda olduğu gibi bir çalışma yapılabileceğini ve ikinci bir EYT düzenlemesinin mümkün olabileceğini söyledi. Ayrıca, devletin bu kişilere geçmişteki prim ödemelerini göz önünde bulundurarak emeklilik hakkı verebileceğini, böylece mağduriyetlerin giderilebileceğini ifade etti.

Bu açıklamalar, erken emeklilik hakkı bekleyenler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.