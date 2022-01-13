PCR testi kararı ne anlama geliyor? Prof. Dr. Necmettin Ünal detaylarıyla anlattı

Bilim Kurulu, PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Peki PCR testi kararı ne anlama geliyor? Prof. Dr. Necmettin Ünal kararın mantıklı olduğunu söyledi ve arkasında yatan sebepleri anlattı. Ünal ayrıca, antijen testinin önemine vurgu yaptı.

Pozitif vaka karantinası 7 günde test olmadan bitecek.

Hatırlatma dozunu yaptıran temaslıya karantina yok.

Temaslı kişilerde PCR zorunluluğu kalktı.

PCR testi yalnızca semptomlulara yapılacak.

"BİR SÜRÜ MANTIKSAL NEDENİ VAR"

"BULAŞTIRICILIK VEYA HASTALIĞI GÖSTERMEZ"

"BASİT BİR TESTİN UYGULANMASI LAZIM"

"AŞININ ETKİSİNİ GÖSTERMESİ İÇİN 15 GÜNE İHTİYAÇ VAR"

HER ANTİJEN TESTİ KULLANILABİLİR Mİ?

"YAPILAN UYGULAMA SON DERECE DOĞRU"

AŞISIZLARIN DURUMUNA DİKKAT

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Koca, "Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak" ifadelerini kullandı.PCR testlerinin yapılmıyor olmasının bir sürü mantıksal nedeni var.. Çok yoğun başvuru olduğu zaman süreyle ilgili sorun oluşuyor.Başka bir problem daha var: Virüs kültür sonuçlarından aldığımız bir netice varKovidle enfekte olan hastalarda PCR pozitifliğinin aylarca devam etme olasılığı da var ki bu bulaştırıcılığı veya hastalığı gösteren bir parametre değil.Ancak burada başka bir nokta var.Siz eğer PCR testi yapmıyorsanız, kontaklılarda da tarama yapılanlarda da mutlaka daha basit bir testi uygulamamız lazım. Bu antijen testidir.Ben size bir örnek vereceğim: Bizim bir tane cerrah arkadaşımız geçen Cuma günü 3. doz mRNA aşısını oldu. Hafta sonu oğlu yurttaydı ve evlerine geldi. Bu çocukta semptomoloji vardı. Bunun üzerine evde karantina ettikten sonra çocuğu pazartesi günü PCR testine götürdüler, pozitif oldu. Bizim cerrah arkadaşımıza Sağlık Bakanlığının ekipleri şunu söyledi: Siz tam aşılı olduğunuz için size bir daha PCR yapmamıza da gerek yok artı temaslı olmanıza rağmen karantinaya girmenize gerek yok. Bu arada arkadaşımın eşi de 2 doz aşılı ve pazartesi günü aşı olacak. 2 doz aşılı olduğu için siz karantinaya giriyorsunuz dediler. Tabii ki benim cerrah arkadaşım haklı olarak kendini karantinaya aldı ve bugün PCR'ını yaptırdı, pozitif çıktı. Bu arkadaşın sorumluluk göstermeyip PCR'ına baktırmasaydı bugünden itibaren ameliyatlara girecekti ve ameliyata girdiği hastalara ve çevresindeki diğer sağlık çalışanlarına bu hastalığı bulaştırma potansiyeline sahip olacaktı. Arkadaşımda hiçbir belirti yok. Ama PCR testi pozitif gelince artık belli bir süre ameliyatlara girmeyecek.Genellikle 15 gün süreye gereksinim var. İkincisi PCR testi yaptırmasanız bile en azından tarama testlerini sürdürmeniz lazım.Çünkü Omicron'un hafif seyrettiğini biliyoruz. Hafif seyretmesinin ötesinde toplumun büyük bir kesimi aşılandı.KAYNAK: HABERTÜRK