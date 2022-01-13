Isparta İt J K ligi sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde. 12 Ocak 2022 tanhınde; ''Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama'' suçundan hakkında (10) yıl (18) ay kesinlenmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yapılan sıkı takıp neticesinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Aaraştırma Timi (JASAT) tarafından saklandığı yeıde yakalanarak, Ispatta E Tıpı Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.