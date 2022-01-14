Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına zam geldi: Her aile için bin 611 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ödediğimiz ortalama SED miktarını bu ay 1259 liradan 1611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız” dedi.

Ödemelerin başladığını belirten Bakan Yanık, ailelerin hesaplarına bu ay toplam 234 milyon 666 bin TL yatırılacağını kaydetti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmeti bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek için ödendiğini anlattı.Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:Ödemelerin 15 Ocak’a kadar tamamlanacağını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden 142 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.