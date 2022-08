Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Vali Aydın Baruş’u ziyaret etti. Ziyarette TESK Yönetim Kurulu Üyeleri ile Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Ahmet Tural da yer aldı.Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Baruş , “Sizleri Isparta'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Isparta’mız; Türkiye'nin birlik ve beraberliğine her zaman çok ciddi katkılar vermiş, ona sahip çıkmış ve esnafı da birliği de her zaman devletin, milletin arkasında durmuş vatansever insanların yaşadığı bir kentimiz. Bizler de her zaman esnafımızla birlikte ülkemizin birlik beraberliğinin daha iyiye gitmesi, esnafımızın daha iyi koşullarda faaliyetlerini sürdürmesi ve daha rahat bir ortamda işlerini yapması için gereken desteği her zaman yapmaya hazırız. Çünkü esnaf bu ülkenin mayası, birlik ve beraberliğin her zaman teminatıdır. Onların ülke birliğine olan destekleri bizim için her türlü takdirin üzerindedir. Esnaf teşkilatlarımız çok köklü bir teşkilat, vatandaşımızın ne zaman zor bir günü olsa, zor bir zamanı olsa ona el atar ve Türkiye'nin ekonomisi için, toplumsal birliği için elini hep ateşin altına koymuş ve gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapmışlardır. Esnaflarımıza çok çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Vali Baruş’un esnafı iyi tanıyan bir idareci olduğunu belirterek gül gibi yüzleri gülen insanların kentinde olmaktan büyük mutluluk duyduğu söyledi.