Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gökçay Mesirelik Alanı yolu, Kirazlıdere ve çalışmaları devam eden Cam Seyir Terasta incelemelerde bulundu.Isparta Belediyesi, Gökçay Mesirelik Alanı bölgesinde asfaltlama ve çevre düzenlemesi çalışması başlamıştı. Etnografya Halı ve Kilim Müzesi önünden Kirazlıdere’ye kadar uzanan gidiş geliş toplam 2.400 kilometrelik yolda kilit taşlar kaldırılarak, birinci kat asfaltlama çalışması yapılmıştı. Yol üzerinde de bisiklet yolları oluşturulmuş, kaldırım düzenlemeleri gerçekleştirilmişti. Çalışmanın devamı olarak yolda baskılı asfalt çalışması gerçekleştirilecek, kaldırımlarda da ışıklandırmalar yapılacak.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Etnografya Halı ve Kilim Müzesi önünden başlayarak, Kirazlıdere’ye çıkan yol üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunup, ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Gökçay Mesirelik Alanına çıkan yol üzerindeki orta refüje begonit taş döşeme işlemi gerçekleştiren işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Başdeğirmen, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehrin terası Kirazlıdere’yi ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kirazlıdere’nin Isparta için harika bir yer olduğunu belirten vatandaşlar, “Başkanım burası çok güzel oldu. Çok hoşumuza gitti. Isparta her geçen yıl daha da güzelleşiyor. Teşekkür ederiz” dedi.Öte yandan Isparta Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Kirazlıdere Sosyal Tesislerinin ön kısmında yer alan ve şehri kuşbakışı gören bölüme 25 metre yüksekliği ve 2,5 metre genişliğinde 35 metre yürüyüş yolu bulunan, 16 metre genişliğinde toplamda 300 metrekarelik cam seyir terası inşa ediliyor. Bu kapsamda cam seyir terasın yerden 25 metre yüksekliğindeki ve 35 metre yürüyüş yolunun çelik konstrüksiyon montajı tamamlanırken dairesel alanın çelik konstrüksiyon montajına geçildi. Bu çalışmaların ardından camların yerleştirilmesi yapılacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cam seyir terası montaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.