Uygulamalı eğitimde “Ortak Akıl” sloganıyla 2018 yılından beri eğitim veren ISUBÜ'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Isparta Valisi Aydın Baruş, Üniversite yerleşkelerindeki birimlerde incelemelerde bulundu.Vali Baruş, Rektörlük binası önünde Rektör Diler, üst yönetim, Dekanlar ve MEYOK Koordinatörü tarafından karşılandı. Rektör Diler tarafından Üniversite hakkında sunum gerçekleştirildikten sonra Üniversite şeref defterini imzalayan Vali Baruş, Ziraat Fakültesi’ne ait ekili dikili alanlarda, seralar ile hayvancılık ünitelerinde ve AR-GE laboratuvarında incelemelerde bulundu, araştırmacılardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (GÜLAB) ziyaret eden Vali Baruş, distilasyon ve ekstraksiyon sistemleri hakkında bilgiler aldı.Vali Baruş, Orman Fakültesi’ne geçerek orman canlıları (bitki ve hayvanlar) hakkında ilgilerden bilgi aldı, uygulamalı laboratuvar ortamlarını inceledi. Medya Merkezi’ne geçen Vali Baruş, uygulamalı eğitimin yapıldığı ISUBÜ TV ve Radyoyu yerinde gördü. ISUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim elemanlarının danışmanlığında öğrencilerin hazırladığı elektromobil aracı DAVRAZ’ı da görme imkânı bulan Vali Aydın Baruş, yaklaşık 350 yarışmacı arasından 9. sıraya yerleşen ISUBÜ DAVRAZ elektromobil aracı ekibini tebrik etti.Vali Aydın Baruş, Rektör İbrahim Diler başta olmak üzere, bilime verdiği emek ve gayretlerden dolayı, ISUBÜ ailesini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Rektör İbrahim Diler, Vali Aydın Baruş’a ISUBÜ ziyaretinden ve geniş zaman ayırmasından dolayı teşekkür etti.Vali Baruş, “ISUBÜ'nün 2018 yılından bugüne kadar kaydetmiş olduğu başarıları görmek beni mutlu etti. Bir üniversite ne kadar çok başarılı olursa içinde bulunduğu, hizmet verdiği şehir de o kadar ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınma açısından ciddi bir ivme kazanıyor. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olması münasebetiyle hayatın içinde bir üniversite. Tercih yapacak öğrencilerimize bir çağrıda bulunayım. Uygulamanın içinde olmak isteyen, uygulama ile birlikte kendini daha çok geliştirmek isteyen öğrencililerimiz ISUBÜ'yü tercih etsinler.” dedi.