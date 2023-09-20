TES ile İkinci Emeklilik Şansı Geliyor! İşte Detaylar

Orta Vadeli Program'da (OVP) yeni emeklilik sistemi olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) duyuruldu. İşte detaylar ve uzman görüşleri:

TES, 2024 Sonunda Yürürlüğe Girecek

2024 yılının son çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanan TES, tasarrufları artırmayı, bireysel emeklilik sisteminde kalış sürelerini uzatmayı ve toplanan fon miktarını artırmayı hedefliyor.

Emeklilerin Yaşam Standardı Korunacak

TES, emeklilik döneminde gelir kayıplarını telafi etmeyi amaçlayarak ek bir emeklilik geliri getirmeyi hedefliyor.

Çalışanların Maaşlarından Kesinti Olacak mı?

TES için çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti öngörülüyor. Ayrıca işveren ve devlet de katkı yapacak.

TES İkinci Basamak Emeklilik Sistemi Olacak

TES, ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlanıyor ve fonların seçimi çalışanlar tarafından yapılacak.

Kıdem Tazminatına Etkisi Olacak mı?

TES, kıdem tazminatı ile ilgili herhangi bir düzenleme içermiyor. Kıdem tazminatına sahip olanlar Karma TES'e geçiş yapabilecekler.

Belirli Şartlarda İhtiyaç Halinde Fon Kullanılabilecek

TES katılımcıları belirli şartlarda (evlilik, işsizlik, ilk konut edinimi, ağır hastalık gibi) bir defaya mahsus olmak üzere fonlarından çekebilecekler.

Cayma Hakkı Yok, Tamamen Çıkış Emeklilikle Olacak

TES'ten çıkış işlemi sadece emeklilik döneminde veya ölüm/maluliyet durumunda gerçekleşecek. Çalışanlar iki emekli aylığını da herhangi bir kesinti olmadan aynı anda alabilecekler.

Uzman Görüşleri

TÜRK-İŞ, TES'in çalışma barışını zedeleyeceğini belirterek tepki gösterdi. Uzmanlar, TES'in tasarruf alışkanlıklarını artıracağını ve ek bir emeklilik geliri sağlayacağını vurguluyorlar.