Isparta Emniyet Müdürlüğü Sahte Para Operasyonuyla Suçluları Yakaladı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden suçlarla mücadele etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, sahte para üretip piyasaya sürmeye hazırlanan suçluların peşine düşüldü. 17 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte olarak basılmış ve piyasaya sürülmek istenen sahte paralar ele geçirildi.Toplamda 372 adet 100 TL'lik banknot ve 524 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere toplamda 142.000 TL değerinde 896 adet sahte para, polis ekipleri tarafından ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bulundu. Suç unsuru ürünlerle ilişkilendirilen (2) şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve şahıslar tutuklandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, vatandaşları suçlardan korumak amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Polis, sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevresinde, eğitim kurumları yakınında sürekli olarak güvenliği sağlama amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.