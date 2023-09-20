Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaokul ve Lise İçin Ortak Sınav Tarihlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde ilk kez uygulanacak olan "ortak sınav" tarihlerini açıkladı. MEB, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfın "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfın "Türk dili ve edebiyatı" ile "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

Sınav Tarihleri

Bu çerçevede, ülke genelinde ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sınav, okullar tarafından yapılacak ve Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına yeni esaslar getirilmişti. Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı duyurulmuştu.

Hedef: Eğitimde Birlik ve Öğrenci Değerlendirmesi

Bakanlık, ortak sınavlar aracılığıyla eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamayı ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesini amaçlıyor. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınav sonuçlarına dayalı olarak öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak ve okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları da yapılacak. Ülke ve il/ilçe genelindeki ortak sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlükleri tarafından ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek. Sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek ve okullarda öğretmenler tarafından uygulanacak. Sorular, öğrencilerin kazanımlarını ölçen sorulardan oluşacak.