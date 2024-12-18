Terra Pizza yeni restoranlarıyla Isparta Bulvar AVM ve Meydan AVM'de!

Terra Pizza Isparta'daki restoranlarını Meydan AVM ve Bulvar AVM'de açtı.

Sektörünün öncü markalarından Terra Pizza, açılışını gerçekleştirdiği yeni restoranları ile hızla büyümeye devam ediyor. "Gel Beraber Olsun" konseptiyle insanları bir araya getiren ve birliktelik duygusunu pekiştiren yerli restoran zinciri Terra Pizza, Isparta Meydan AVM ve Bulvar AVM'deki yeni restoranlarını pizzaseverlerin hizmetine sundu.

Mediterra Capital'in 2018 yılında yaptığı yatırımla büyüme ivmesini artıran Terra Pizza inovatif ürünleri ile öne çıkıyor. Özel hamuru ve yüzde yüz mozzarella peyniri ile hazırlanan pizzalarını Türkiye'nin dört bir yanında tüketicilerle buluşturuyor.

Terra Pizza, Isparta Meydan AVM Şubesi Adres:

Yayla mahallesi 1612 sokak no:5 Pk: 32 100

Terra Pizza, Isparta Bulvar AVM Şubesi Adres:

Çünür Mahallesi 102 Süleyman Demirel Bulvarı 167-171/1 Z-27 MERKEZ ISPARTA