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TAMP İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

TAMP İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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TAMP İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı, Isparta Valisi Abdullah Erin başkanlığında yapıldı. Kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden çıkarılması gereken dersler ve yerel afet planlarının uygulanması ele alındı.

Vali Abdullah Erin, toplantıda yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 11 ilde ağır yıkımlara yol açtığını hatırlatarak, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Vali Erin, “Devletimiz, tüm kurumlarıyla 11 ildeki yaraları sarmak için var gücüyle çalışıyor. Ancak bu depremden çıkaracağımız çok önemli dersler var. Mevcut afet planlarımızı daha kapsamlı hale getirerek uygulamalıyız. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan yerel afet planlarımız, özellikle deprem riski taşıyan iller için hayati önem taşımaktadır. Isparta da bu illerden biri. Deprem riskini göz önünde bulundurarak kamu binaları ve diğer alanlarda hızlı önlemler almalıyız” dedi.

Eğirdir’de Heyelan Riski Taşıyan Konutlar İçin Uyarı

Vali Erin, Eğirdir ilçesindeki heyelan riski taşıyan yaklaşık 200 konuta dikkat çekerek, bu konuda hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. “AFAD’ın tespit ettiği bu konutlarla ilgili gereken adımları derhal atmalıyız. Ankara’daki yetkililerle görüşerek süreci hızlandıracağız. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önemlidir” diye konuştu.

Afet Anında Organize Olmanın Önemi

Toplantıda afet durumlarında hızlı ve etkili bir organizasyonun önemine de değinen Vali Erin, şu açıklamalarda bulundu:
“Bir afet anında hızlı organizasyon çok kritiktir. Bunun için hazırlanan el kitapları büyük önem taşıyor. AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan bu kitapçıkları daha pratik hale getirip herkesin yanında taşıyabileceği bir boyuta indirgemeliyiz. Bu kitapçıklarda afet anında yapılması gerekenler, iletişime geçilecek kişiler ve toplanma alanları gibi kritik bilgiler yer alıyor. Bu sayede afetin ilk saatlerinde doğru adımları atarak can kayıplarını minimize edebiliriz.”

Kurumlarda İncelemeler Yapıldı

Toplantının ardından Vali Erin, AFAD İl Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Erin, yetkililerden bilgi alarak gerekli adımların hızla atılmasını istedi.

Toplantıda, afet riskini azaltma planlarının düzenli olarak güncellenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

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