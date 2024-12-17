Asgari Ücrette 3. Toplantının Tarihi Belli Oldu: 19 Aralık Perşembe

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık edecek.

Süreç Devam Ediyor: 2025 Asgari Ücreti Belirlenecek

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumu ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde üçüncü toplantı kritik önem taşıyor.

İlk toplantı: 10 Aralık’ta,

10 Aralık’ta, İkinci toplantı: 16 Aralık’ta yapılmıştı.

Komisyon, üçüncü toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerini bir kez daha masaya yatıracak. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Dördüncü Toplantı ve Yeni Asgari Ücret

Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması planlanıyor. Yeni asgari ücretin, gelecek hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla geçerli olan asgari ücret şu şekilde uygulanıyor:

Brüt Asgari Ücret: 20.002 TL

20.002 TL Net Asgari Ücret: 17.002 TL

17.002 TL İşverene Toplam Maliyet: 23.502 TL

Bu maliyetin detayları şu şekilde:

Brüt Ücret: 20.002 TL

20.002 TL Sosyal Güvenlik Primi: 3.100 TL

3.100 TL İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 400 TL

Asgari Ücretin Etkilediği Diğer Kalemler

Belirlenecek yeni asgari ücret; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlilerin rapor ücretleri gibi birçok kalemde değişiklik yaratacak.

Beklentiler

2025 yılı için asgari ücretin, enflasyon oranları ve ekonomik koşullar doğrultusunda belirlenmesi bekleniyor. Hükümetin, çalışanların alım gücünü artıracak bir zam oranı üzerinde çalıştığı belirtilirken, sürecin kısa süre içerisinde sonuçlanması öngörülüyor.

Yeni asgari ücretin 2025 yılı başında yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmiş olacak.