TELEFONUNUZU AKINCILAR'A TAMİR ETTİRİN! NEDEN Mİ?

Cam ekran ve dokunmatik değiştirme, su hasarı arızası, kulaklık jakı,şarj soketi değiştirmeleri, kamera değiştirmeleri, arka gövde ve üstyapı onarımı, ses sorunları, wifi ve sinyal bağlantı sorunları , yazılım yükleme

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Teknoloji ilerledikçe, bu teknolojileri kullanan cihazlar gittikçe küçülür. Günümüzün cep telefonları, tüm yer kaplayan eski bilgisayarlardan daha fazla bilgi işlem gücüne sahiptir. Ama bu cihazlar küçüldükçe de kullanıcı kaynaklı sorunları beraberinde getirir. Örneğin: Su ile temas, yere düşürme sonucu ekranın yada camının kırılması ,yazılım sorunları, elektrik şebekesinden ve şarz cihazından kaynaklanan çeşitli arızalar.Isparta'da Akıncılar Teknik Servis , tüm akıllı telefon cihazları için güvenilir bir cep telefonu tamir servisidir. Teknisyenler, Apple iphone, Samsung, Huawei, Oppo, HTC, OnePlus ve diğer model mobil cep telefonu onarımları konusunda kapsamlı bir tecrübeye ve üst düzey tamir ekipmanlarına sahiptir.ve daha fazlasını içerebilir.Buna ek olarak, en kaliteli parçaları kullananan teknisyenler sizleri yanıt vermeyen bir dokunmatik ekran veya eksik piksellerle uğraşmak zorunda bırakmaz. Akıncılar, Isparta il genelinde en popüler ve herkesin güverek cihazını bırakabileceği 20 yıldır hizmet veren bir teknik servistir.Belediye işhanı kat: 1 No:182