Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2357 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 99 kişi hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, "Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu."değerlendirmesinde bulundu.Bakan Koca yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.