GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU

31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU
ISPARTA
G.Tarihi: 27.04.2020 01:08
44 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika Haberi; Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son Dakika Haberi; İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

"63 MİLYON 640 BİN VATANDAŞ 4 GÜN EVDE KALDI"
Buna karşılık 31 il için getirilen şehir giriş/çıkış sınırlaması ve ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, 20 yaş altındaki çocuklar/gençlerin istisnalar hariç sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamaların ise aynı şekilde devam ettiği hatırlatılan açıklamada, "4 günü kapsayan süreç içerisinde 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma kısıtlaması kararına daha önceki kısıtlama kararlarında da olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

35 BİN 422 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM YAPILDI
Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulandığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 22 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 26 Nisan Pazar günü saat 20.00 arasında kurallara uymayan toplam 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm ülke genelinde gerektiğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığında Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Bugün saat 20.00 itibarı ile 51 ilimizdeki 2 ilçenin tamamında, bir ilçenin merkezinde, 4 beldede, 76 mahallede, 71 köyde ve 8 mezra olmak üzere toplam 162 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 222 bin 921'dir. Öte yandan, 44 ilde 177 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır."

DENETİMLER SÜRECEK
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tüm bu tedbirlerin sonuç vermeye başladığı vurgulanan açıklamada, bu sonuçların rehavete neden olmaması gerektiğine işaret edildi.
Açıklamada, tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: 
"Tehlike henüz geçmiş değildir. Salgın ile mücadelede vatandaşlarımızdan ricamız, toplu taşıma araçları ile seyahatlerde, pazar yeri, market/süpermarket ve fırınlardan yapacakları alışverişlerinde, fabrikalar, iş yerleri ile kamu kurum ve kuruluşları gibi toplu olarak bulunulan iş yerlerinde, havaların sıcak olması nedeniyle park, bahçe, cadde, sokak, meydan gibi dış mekanlarda, sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sağlamaları, ayrıca belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler gibi iş yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda bu konudaki denetimlerimiz önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. Tüm dünyanın pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçtiği bu süreçte ülke olarak en büyük gücümüz taşıdığımız güçlü dayanışma duygumuzdur. Vatandaşlarımıza tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakarlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde yeniden buluşmak için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız devam etmektedir. Birlikte başaracağız."
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU
TELEFONUNUZU AKINCILAR'A TAMİR ETTİRİN! NEDEN Mİ?
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!
Burdur'da Salda Gölü canlı yayınla 24 saat izlenecek
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi Yardımı
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi
Isparta Gözde Balık Evi '' Balık Ye Enerjini Yenile'' Türk somonu tezgahlarda...
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı
TBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...
Isparta il müftüsü Ramazan Ayı Mesajı
HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''
BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN RAMAZAN AYI MESAJI
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!
Burdur'da yangın
Isparta'da o belde karantinaya alındı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!Isparta'da mermer ocağındaki kazada sürücü öldü!20 Nisan 2020
Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölüson dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü25 Nisan 2020
Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...Salgın ne zaman bitecek? Erdoğan cevapladı...20 Nisan 2020
Yeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlarYeni haber: Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yeni kararlar20 Nisan 2020
Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...Isparta'da ruhsatsız silah operasyonu! torpido gözüne gizlenmiş...20 Nisan 2020
İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge haberi...21 Nisan 2020
Isparta'da kaçak balık avcılarına 5 bin lira cezaIsparta'da kaçak balık avcılarına 5 bin lira ceza20 Nisan 2020
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...24 Nisan 2020
Son dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklamasıSon dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması20 Nisan 2020
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecekKoronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek22 Nisan 2020
Isparta'da karaağaç pazarı kapatıldıIsparta'da karaağaç pazarı kapatıldı20 Nisan 2020
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralıBurdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı23 Nisan 2020
Isparta'da tutuklu ve hükümlülerin maske ve kolonya mesaisiIsparta'da tutuklu ve hükümlülerin maske ve kolonya mesaisi20 Nisan 2020
Isparta'da o belde karantinaya alındıIsparta'da o belde karantinaya alındı24 Nisan 2020
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildiSuudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısıBakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı20 Nisan 2020
Isparta Müftülüğü'nden önemli duyuruIsparta Müftülüğü'nden önemli duyuru21 Nisan 2020
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''24 Nisan 2020
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladıMüjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı25 Nisan 2020