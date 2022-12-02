2 Aralık 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



1 yıl kullanılmayan telefonlara dikkat

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de cep telefonlarının kimlik bilgileri (IMEI) kayıtlarına ilişkin oluşturulan düzenlemeyle şebeke almayan cep telefonlarının pasif hale getirilme süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. Kaçakçılığın ve IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi için düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Telefoncular bu konuda tüketicileri uyardı.



Bakan Akar’dan harekat mesajı

Olası kara harekatıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek'' dedi.



Samsun’da korkutan patlama

Samsun Limanı’nda bir yağ tankerinde patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Kremlin’den Biden mesajı

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin’in Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.



Bakan Nebati’den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT düzenlemesi sonrası işverenlerin kıdem tazminatı yükünü uygun koşullarla karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını açıkladı.



Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda ihracat yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 14 artışla 30,7 milyar dolar oldu.



Panzerler veda etti

2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamadı ve turnuvaya veda etti.