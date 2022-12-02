Motorine zam geliyor

Çin'deki protestoların etkisiyle Aralık 2021'den beri en düşük seviyesine görerek 81 dolara kadar düşen petrol 87 dolara kadar yükseldi. Brent petroldeki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı.

Son günlerde motorinde yaşanan indirim dalgasının ardından bu kez zam bekleniyor.



MOTORİNE ZAM GELİYOR

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.