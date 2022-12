BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

ENGEL OLMAYIN YETER

3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilerimizin farkında olmayı, onlara acımayı değil onların bizim bir parçamız olduğunun gerçeğinin farkındalığının gelişmesini amaçlamaktadır. Hepimiz bir bütünüz. Her birimiz bu bütünün parçalarıyız. Birimizin iyi olabilmesi için hepimizin iyi olabilmesi icap eder. Hal böyleyken engellilerimizi ötekileştirmek, ötelemek, onları görmezden gelmek, onları görünmez kılmak kendimizi ihmal edip görünmez kılmak anlamına gelir. En büyük engel sevgisizliktir. Bu özel günde bir parçamız olan engellilerimize engel olan her ne varsa ortadan kaldırmak için bir mücadele başlatmalıyız. Onlar mutluysa biz mutluyuz, onlar huzurluysa biz huzurluyuz. Her birimiz engelli adayıyız bunun bilinciyle engellilerle bütünleşip önümüze çıkan engelleri hep birlikte aşalım. 3 Aralık Dünya Engelliler günümüz kutlu, bu konudaki bilincimiz, duyarlılığımız gün sonunda artmış olsun.

Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı