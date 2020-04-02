TELALEM'DEN VİRÜSSAVAR TELEFON KILIFI!

TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?

Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı

GPS'li Akıllı Saatler

Action Kamera

Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)

Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör

Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)

Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye

Flash Disk ve Hafıza Kartları

Masa Tipi Aydınlatma Lambası

Cep Telefonu Ekran Büyütücü

USB Masaüstü Vantilatör

Adres:

Telefon:































































Isparta'da en iyimodelleri ile fark yaratan Telalem ,bu kez virüssavar telefon kılıflarını satışa sundu.Bütün markalara uyumlu olan bu ürününün en çok sağlık çalışanları trafından tercih edildiğini söyleyen işletme sahibi Gökhan Demir ayrıca firmamızda sağlıklı bir solunum ve bakterilerden korunmak için nano air yüz maskesi çocuklar için yüz maskesi de satmaktayız dedi.iphone, samsung, Huawei gibi telefon markalarının tüm modellerine göre kılıflar,kulaklıklar ve şarj cihazlarını Telalem'den uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;