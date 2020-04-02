Isparta'da en iyi telefon kılıfı modelleri ile fark yaratan Telalem ,bu kez virüssavar telefon kılıflarını satışa sundu.
Bütün markalara uyumlu olan bu ürününün en çok sağlık çalışanları trafından tercih edildiğini söyleyen işletme sahibi Gökhan Demir ayrıca firmamızda sağlıklı bir solunum ve bakterilerden korunmak için nano air yüz maskesi çocuklar için yüz maskesi de satmaktayız dedi.
iphone, samsung, Huawei gibi telefon markalarının tüm modellerine göre kılıflar,kulaklıklar ve şarj cihazlarını Telalem'den uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.
TELALEM’DE DAHA BAŞKA NELER VAR?
İnternet ,müzik,oyun ve doğa tutkunları için Telefon Alemi Telalem’in elektronik ürün yelpazesinde ise yine yüzlerce ürün seçeneği yer alıyor;
- Kablosuz Görüntü ve Ses Aktarıcı
- GPS'li Akıllı Saatler
- Action Kamera
- Kablolu ve Kablosuz Kulaklık (Wireless)
- Ses Bombası, MP3 Player,Radyo, Bluetooth hoparlör
- Karaoke Mikrofonları (Bu üründe kampanya var!)
- Joystick (Oyun kolu), Game Mouse, Game Klavye
- Flash Disk ve Hafıza Kartları
- Masa Tipi Aydınlatma Lambası
- Cep Telefonu Ekran Büyütücü
- USB Masaüstü Vantilatör
Telefon: 0532 515 14 23