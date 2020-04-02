Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehirde deformeye uğrayan cadde ve sokaklarda kısa sürede yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fen İşleri Müdürlüğü kısa bir zaman diliminde cadde ve sokaklarda başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamlıyor.Her gün bir cadde veya sokakta yenileme çalışması sürdüren Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak da Toptancılar Sitesinde, İtfaiye, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün binalarının da bulunduğu yolda yenileme çalışması gerçekleştirdi.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri toplam 7200 metrekarelik alanda öncelikle yorgun asfaltın kaldırılması işlemini gerçekleştirirken, ardından yolda asfalt çalışmasını da çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiş oldu.Isparta Belediyesi daha önceki günlerde de iki ve üç saatlik zaman dilimleri arasında 111 Cadde, Demirköprü Kavşağı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin arkasında bulunan sanayi sitesi yolunda yenileme çalışmaları yapmıştı.