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Isparta'da Amatör Lig Müsabakaları için yeni kararlar alındı

Isparta'da Amatör Lig Müsabakaları için yeni kararlar alındı
ISPARTA
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 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 11.06.2021-40 (Amatör Lig Müsabakaları)
 
Karar No        :   2021 - 40 -
Karar Tarihi :   11.06.2021
 
 
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 11.06.2021 Cuma günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında İçişleri Bakanlığının 10.06.2021 tarih ve 9579 sayılı Genelgesi gereğince toplandı.
 
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
 
Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00­05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıppazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir.
 
Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 07.06.2021 tarih ve 543311 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07.06.2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program gereğince haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığının yazısı ekinde belirlenen program dahilinde haziran ayı boyuncaseyircisiz olarak gerçekleştirilecek2020­2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımların yönetici, sporcu,  antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergâhı ile uyumlu olmak kaydıyla;
­Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
­Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
 
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
 
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 
 
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 11.06.2021
 
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