MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ: ''TEKNOFEST 2020'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK''

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 de Nazmiye Demirel Ortaokulu 2 proje ile finalde Ispartamızı temsil etti. Egitim Teknolojileri alaninda 1835 proje arasindan 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Solunum Sisteminin Eğitsel Yazılımı konulu proje ile Türkiye birincisi olmuştur. Öğretmenimiz Fadime Uğuz'u ve öğrencilerimiz Tahir İpek ve B.Tuna Bestelciyi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.İl Milli Eğitim Müdürü