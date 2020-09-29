ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta ili Aksu İlçesi Yılanlı köyünde 24 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen: Yağma (Gasp) olayı şüphelilerinin yakalanmalarına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (J ASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; kimliği tespit edilen M.M.Ö. isimli şüpheli şahıs icra edilen takip ve operasyon sonucunda 28 Eylül 2020 tarihinde İsparta 11 merkezinde yakalanarak gözaltına alınmış olup adli makamlara sevk edilmiştir.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

