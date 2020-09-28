500 milyarlık dev paket! Milyonları ilgilendiriyor (27 Eylül 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)

27 Eylül 2020 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.







HASTA VE VEFAT SAYILARI DÜŞÜŞTE

Bakan Koca’dan önemli uyarı



Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Eylül koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye’de son 24 saatte 102 bin 9 Kovid-19 testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1615 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün.'' ifadelerini kullandı.





ERMENİSTAN'DAN HAİN SALDIRI: ŞEHİT VE YARALILAR VAR...

Aliyev uyarmıştı!

Azerbaycan savunma bakanlığı Ermenistan’nın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini ve saldırıda Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını açıkladı. Ermenistan tarafından yapılan saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırı sonrası karşı operasyon başlatan Azerbaycan ordusu Ermenistan’a ait askeri tesis ve araçların imha edildiğini duyurdu.



TÜRKİYE’DEN YENİ NAVTEX İLANI

Antalya Navtex İstasyonu, Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül günü yapılacak olan atış tatbikatı için NAVTEX yayınladı.



KORONA EVİNDE ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!

Ekipler inanamadı

Koronavirüse yakalanan bir vatandaşın evde olup olmadığını kontrole giden ekipler kapıda aralarında çocuk ayakkabıların da olduğu 30 çifte yakın yakın ayakkabı ile karşılaştı.

Kapıyı çalan ekipler içerde virüs taşıyan kişi ile birlikte 20'ye yakın kişinin olduğunu tespit etti. İçeride bulunanlar kişiler kendilerini karantinaya almaları gerektiği konusunda uyarıldı.



GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ TÜRK MALI DAMGASIYLA ÜRETİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest’te duyurdu

'Teknofest 2020 Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız" dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, "Sizler hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerinin 'Türk malı' damgasıyla tasarlanıp üretileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.



SADECE GAZ VE PETROL YOK!

Karadeniz ve Akdeniz için dikkat çeken çıkış

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin ardından deniz altındaki potansiyel enerji kaynaklarını yorumlayan uzmanlar hem Akdeniz hem de Karadeniz'de sadece doğalgaz ve petrol değil farklı enerji kaynaklarına da ulaşılabileceğini işaret ediyor. Tuna1 sahasındaki keşfin bir başlangıç olduğunu da vurgulayan uzmanlar yeni sahaların bulunabileceğinin de altını çiziyor.



500 MİLYAR LİRALIK PAKET

Gelecek Hafta Bakan Albayrak açıklayacak

Ekonomi gündeminde gözler, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine çevrildi. Covid-19'un tahribatı azalsa da reel sektörden gelen talepler dikkate alınarak ekimde başlayacak ödemelere formül hazırlanıyor. Ertelenen kamu alacakları başta olmak üzere birçok borçta yeniden yapılandırma içerecek paketin büyüklüğünün, 500 milyar TL'yi bulması bekleniyor.



KORONAVİRÜSTE KORKUTAN MUTASYON!

Bilim insanları: Maske ve sosyal mesafeyi atlatıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; Kovid-19'un yeni mutasyonu daha bulaşıcı görünüyor. Uzmanlar ise bunun virüsün maske ve diğer sosyal mesafe önlemlerini alt etmeye yönelik cevabı olabileceğini belirtiyor.





EGE'DE KRİZ ÇIKARTACAK AÇIKLAMA

Bu asla gerçekleşmeyecek, Türkiye söz hakkına sahip değil

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Ege Denizi'nde yer alan Yunan adalarında konuşlu askerlerin geri çekilmesinin tartışmaya açılamayacağını duyurdu.



TRABZONSPOR İLK KEZ KAZANDI

Yeni transfer Benik Afobe 2 golle siftah yaptı



Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve ligde ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Trabzonspor'un golleri; 24. ve 33. dakikalarda Benik Afobe ve 45+3'te Nwakaeme'den ilk geldi. Malatyaspor'un tek golünü 77. dakikada Adem Büyük kaydetti.