*KAYMAKAM ADEM ÇELİK PERDENİN ARKASINDA KAÇ KİŞİ VAR? DİYEREK GÖSTERİ SONRASI UĞUR DEMİREZEN'İ TEBRİK ETTİ. Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Belediye Başkanı Veli GÖK Turizm Haftası Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen İftar Programına katıldı İlçemizde 15-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir Nafiz Yürekli Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde iftar programı düzenlendi. Programa Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Dağ Komando Okulu Kurmay Başkanı Piyade Albay Gökhan Hüseyin Özbek, İlçe Cumhuriyet Savcıları ve Hakimleri, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, Nafiz Yürekli Anadolu Lisesi Müdürü ve diğer Kurum Müdürleri katıldı. Turizm Haftası ile ilgili konuşmayı Nafiz Yürekli Anadolu Lisesi Müdürü Zafer Ulusoy yaptı.
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerl