ISPARTA EĞİRDİR 142 KONUT PROJESİ
EĞİRDİR HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN. KURALAR 9 MAYIS'TA ÇEKİLİYOR. ISPARTA EĞİRDİR 142 KONUT PROJESİ “KONUT BELİRLEME KURASI” DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada;'100.000 Konut kampanyası dahilinde İdaremizce Isparta Eğirdir 142 Konut Projesi kapsamında 09 Mayıs 2022 tarihinde saat 11:00'de Corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan "KONUT BELİRLEME KURASI" SEYİRCİSİZ olarak çekilecektir. Kura çekilişi İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekişilişini müteakip Gayrimenkul Sözleşme imzalama işlemlerine ilişkin yeni bir duyuru yapılacaktır.' denildi. TOKİ Binalarının bugün 19.04.2022 son çekilen fotoğrafları aşağıda.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
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