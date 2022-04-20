Antalya, Burdur, Isparta illerini içeren Bölge üniversitelerinin arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Batı Akdeniz Üniversiteleri Birliği’nin (BAÜB) olağan toplantısı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Batı Akdeniz Üniversiteleri Birliği’nin yeni dönem Başkanı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler oldu.ALKÜ Kestel Yerleşkesi Yaşam Merkezinde BAÜB Dönem Başkanı ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kandur ve Alanya HEP Üniversitesi Genel Sekreteri Bahar Sivri katıldı.Dönem başkanlığını yürüten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın, bir sonraki dönem başkanlığını yürütecek olan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’e görevi teslim etti.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Antalya-Burdur-Isparta’daki kamu-vakıf üniversitelerince oluşturulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) olağan toplantısı Alanya ALKÜ Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Şimdiye kadarki dönem başkanlığı ve misafirperverliği için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a teşekkür ederim. Dönem başkanlığı Üniversitemiz tarafından 1 yıl süresince yürütülecektir. Hedefimiz bölge üniversiteleri arasındaki işbirliklerini en üst düzeye taşımaktır” dedi.Konuşmaların arından toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Toplantının sonrasında konuklara Alanya’nın tarihi ve kültürel mekânları gezdirilerek kısa bir Alanya kültür turu gerçekleştirildi. Misafir rektörler onuruna düzenlenen iftar programı ile etkinlik sona erdi.Kaynak: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi