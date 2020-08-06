Tedbirlerle Daha Güçlüyüz





Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkileri hissedilen Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Salgın mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten ülkemizde tedbirli normale dönüş adımları atıldı. Ancak bu normale dönüş Sağlık Bakanlığımızca açıklanan veriler göz önüne alındığında istenen düzeyde gerçekleşmedi. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarında artış yaşanmakta. Bu artışın önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileriyle illerde ve ilçelerde “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturuldu.İlimizde oluşturulan Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının başlangıcında Isparta’da bugüne kadar yapılan pandemi mücadelesiyle ilgili olarak ortaya çıkan verileri paylaşan İl Sağlık Müdürü Karakaya Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda bundan sonra hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; hastalık belirtisi gösteren kişiler ile bunlarla temaslı olanların testlerinin evlerde yapılacağını, hastaların izolasyon süreçlerinin evlerinde izleneceğini ve tedavilerinin yine evlerinde yapılacağını söyleyerek bu durumda olan herkesin istisnasız bir şekilde sağlık personelinin yönlendirmelerine uymalarının önemli olduğunu vurguladı.Salgın yönetiminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları başta olmak kolluk kuvvetlerine ve diğer tüm görevlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Seymenoğlu ise salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde İl Salgın Denetim Merkezi’nin oluşturulduğunu belirterek bugüne kadar yapılmamış yoğunlukta denetimler yapılacağının altını çizdi.Amaçlarının vatandaşları cezalandırmak olmadığını, sadece farkındalık yaratarak herkesin kurallara uymasını sağlamak amacıyla yarından itibaren başta pazarlar, yeme içme yerleri, eğlence yerleri, marketler, mağazalar, toplu ulaşım araçları, caddeler ve sokaklar olmak üzere her alanda sıkı denetimler yapılacağını söyleyen Seymenoğlu salgınla mücadelenin halen devam ettiği vurgusu yaptı.Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl merkezi ve ilçelerde bulunan kamuya bağlı tüm hastanelerin başhekimleri ve video konferans aracılığıyla tüm ilçe kaymakamları katıldı.