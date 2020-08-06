GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Tedbirlerle Daha Güçlüyüz

Isparta Valisi Seymenoğlu:''Bugüne Kadar Yaptığımız En Yoğun Denetimi Yapacağız''

Tedbirlerle Daha Güçlüyüz
ISPARTA
G.Tarihi: 05.08.2020 21:53
112 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Tedbirlerle Daha Güçlüyüz

Vali Seymenoğlu: Bugüne Kadar Yaptığımız En Yoğun Denetimi Yapacağız

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkileri hissedilen Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Salgın mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten ülkemizde tedbirli normale dönüş adımları atıldı. Ancak bu normale dönüş Sağlık Bakanlığımızca açıklanan veriler göz önüne alındığında istenen düzeyde gerçekleşmedi. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarında artış yaşanmakta. Bu artışın önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileriyle illerde ve ilçelerde “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturuldu.

İlimizde oluşturulan Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu bugün Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının başlangıcında Isparta’da bugüne kadar yapılan pandemi mücadelesiyle ilgili olarak ortaya çıkan verileri paylaşan İl Sağlık Müdürü Karakaya Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda bundan sonra hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere; hastalık belirtisi gösteren kişiler ile bunlarla temaslı olanların testlerinin evlerde yapılacağını, hastaların izolasyon süreçlerinin evlerinde izleneceğini ve tedavilerinin yine evlerinde yapılacağını söyleyerek bu durumda olan herkesin istisnasız bir şekilde sağlık personelinin yönlendirmelerine uymalarının önemli olduğunu vurguladı.

Salgın yönetiminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları başta olmak kolluk kuvvetlerine ve diğer tüm görevlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Seymenoğlu ise salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde İl Salgın Denetim Merkezi’nin oluşturulduğunu belirterek bugüne kadar yapılmamış yoğunlukta denetimler yapılacağının altını çizdi.

Amaçlarının vatandaşları cezalandırmak olmadığını, sadece farkındalık yaratarak herkesin kurallara uymasını sağlamak amacıyla yarından itibaren başta pazarlar, yeme içme yerleri, eğlence yerleri, marketler, mağazalar, toplu ulaşım araçları, caddeler ve sokaklar olmak üzere her alanda sıkı denetimler yapılacağını söyleyen Seymenoğlu salgınla mücadelenin halen devam ettiği vurgusu yaptı.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl merkezi ve ilçelerde bulunan kamuya bağlı tüm hastanelerin başhekimleri ve video konferans aracılığıyla tüm ilçe kaymakamları katıldı.
 

 
117355938-598009507768837-1128064015423528522-o116873681-598009117768876-5510519574219173888-o116874812-598009357768852-3257614708580992288-o116996481-598009394435515-8953061328341386769-o117101892-598009127768875-2346563876273763793-o117171270-598009164435538-2926799142833769925-o117215916-598009257768862-2077807286542514605-o117244104-598009327768855-8503896654480324884-o117258501-598009561102165-6966676399124830662-o
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tedbirlerle Daha Güçlüyüz
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Tüm Türkiye'de tarihi koronavirüs uygulaması
81 İl Valiliği'ne “COVİD-19 TEDBİRLERİ” Konulu Ek Genelge Gönderildi
Günün önemli başlıkları gelişmeleri
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!
TFF merak edilen listeyi açıkladı
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika yeni koronavirüs kararı!
Koronavirüs aşısı için 'çok iyi haber' geldi
Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!
Isparta'da düşen şahsı JAK Timleri kurtardı
Isparta'da bir doğa harikası Milas sizleri bekliyor!
Isparta nöbetçi fırınlar Kurban Bayramı 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Son dakika haber: Isparta 32 spor 3 lig'de
Eğirdir'de liman temizliği yapıldı
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Isparta'da Arefe Günü nerelerde pazar kurulacak?
Isparta'da Yayla Şartlarında Örtü altı Yetiştiriciliğinde Hasat Başladı
Haber:Isparta il jandarma komutanı değişti
Isparta'da Kurban Bayramında Alınacak Önlemler
Isparta'da vatandaşa büyük kolaylık buçuklarda otobüs kalkıyor
Isparta'da ITSO’dan Esnaflara Tam Destek
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta nöbetçi fırınlar Kurban Bayramı 2020Isparta nöbetçi fırınlar Kurban Bayramı 202031 Temmuz 2020
Isparta'da bir doğa harikası Milas sizleri bekliyor!Isparta'da bir doğa harikası Milas sizleri bekliyor!31 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı31 Temmuz 2020
Isparta'da düşen şahsı JAK Timleri kurtardıIsparta'da düşen şahsı JAK Timleri kurtardı03 Ağustos 2020
GÜNCELLEME - Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Hatay'da 4 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı30 Temmuz 2020
ISPARTA S.Y.D.V.BAŞKANLIĞI AŞEVİ BASIN DUYURUSU ISPARTA S.Y.D.V.BAŞKANLIĞI AŞEVİ BASIN DUYURUSU 31 Temmuz 2020
Isparta'da Bayramda otobüsler 4 gün ücretsizIsparta'da Bayramda otobüsler 4 gün ücretsiz31 Temmuz 2020
Antalya'da çöplük alanda yangınAntalya'da çöplük alanda yangın30 Temmuz 2020
Kardeş belediyelerden, Başkan Başdeğirmen’e ziyaretKardeş belediyelerden, Başkan Başdeğirmen’e ziyaret31 Temmuz 2020
Isparta'da “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”Isparta'da “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”31 Temmuz 2020
Başdeğirmen: Tüm köylerimiz bizimdirBaşdeğirmen: Tüm köylerimiz bizimdir31 Temmuz 2020
Elektrikli bisikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kişi öldüElektrikli bisikletten düşerek başını kaldırıma çarpan kişi öldü30 Temmuz 2020
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralıAdana'da silahlı kavga: 1 yaralı30 Temmuz 2020
O azmin timsali O azmin timsali 31 Temmuz 2020
Modernevler sakinlerinin asansörlü üst geçit sevinciModernevler sakinlerinin asansörlü üst geçit sevinci31 Temmuz 2020
Mersin'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMersin'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı30 Temmuz 2020
Hatay'da bamya ekili bahçede Hint keneviri yakalandıHatay'da bamya ekili bahçede Hint keneviri yakalandı30 Temmuz 2020
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef olduYılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu30 Temmuz 2020
Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandıMersin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı30 Temmuz 2020
Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!04 Ağustos 2020