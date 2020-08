İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 75 -

Karar Tarihi : 05/08/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.08.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda:

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.06.2020 tarihli ve 2020/46 Kararının Denetim bölümünden önce gelmek üzere Güvenli Turizm Sertifikası bölümü eklenmiştir.

Süreç içerisinde görülen lüzum üzerine Güvenli Turizm Sertifikası (G) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.



Ğ) COVID-19 TESTİ VE NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde (belediye ve il özel idaresi ruhsatlılar), ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak Covid-19 testi yaptırabilmelerinin numune almak için eğitim almış sağlık personeli ile sağlanması veya numune almak için yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet vermeleri gerekir. Numune alınan misafirler için izleme kayıtlarının tutulmasına,

Sağlık personeli sayısı haftanın her günü hizmet verecek şekilde ve tesis kapasitesine uygun olarak belirlenmesine,

Numune alınma işlemleri için her türlü hijyen ortamı, kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi atıkların diğer atıklardan ayrı bertarafı için gerekli tedbirler işletme tarafından sağlanmasına,

Tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenir ve Valiliklere (İl Sağlık Müdürlükleri/il Kültür ve Turizm Müdürlükleri) tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi, numune alan personel adları ve bu personelin iletişim bilgilerin bildirilmesine,

İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde ilgili Valiliklere (İl Sağlık Müdürlükleri/İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) bildirmekle yükümlü olup, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini yönetmelerine,

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, konaklama tesislerinde numune alma işlemleri ile ilgili hususları koordine edecek ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği sağlayacak görevli personel belirlenir. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından numune alımı yapan/yapacak konaklama tesislerinin il ve ilçe bazlı listeleri hazırlanır, izlenerek güncellenmeleri sağlanır.

İkamet adresi yurtdışında olan misafirlere talep etmeleri halinde Covid-19 testini ücretli olarak test merkezleri, havalimanları veya konaklama tesislerinde yaptırabileceklerine, çalışma saatlerine, testin içeriği, süresi ve test sonucu hakkında bilgilendirme ile ülkelerine dönüşte Covid-19 testi zorunluluğu bulunan misafirlere, gecikmelere veya yaşanabilecek yoğunluğa maruz kalmamak için yolculuklarından 48 saat önce test yaptırmalarına, hasta olduğu tespit edilen misafirlerin ise konakladıkları tesisin yönetimine, havalimanlarında ise danışma birimlerine hemen bilgi vermeleri gerektiğine ilişkin, tesise girişte ve odalarında olmak üzere, Türkçe ve en az iki yabancı dilde yazılı bilgilendirme yapılır. Aynı bilgilendirme yazısında, test yaptırılabilecek yerlerin isim ve adres bilgileri ile test ücretinin havalimanları ve konaklama tesislerinde 30 Euro, test merkezlerinde ise 110 Türk Lirası olmasına,

Test yaptırmak isteyen misafirleri yönlendirebilmek için İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Danışma Büroları bünyesindeki personel test yapılan tüm yerlerin güncel bilgilerini edinmeleri ve hasta olduğu tespit edilen misafirler ile başvuran olduğunda bilgilerini alarak Sağlık Bakanlığı Alo 184 hattını aramaları konusunda bilgilendirilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.