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TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı Isparta'da

TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı Isparta'da
ISPARTA
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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla beraberindeki bir heyetle birlikte Isparta’ya gitti. Yapıcı, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) sorumluluk alanında bulunan Isparta’nın bazı köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Seymenoğlu’na Teşekkür
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret eden Yapıcı ve beraberindeki heyet, Vali Seymenoğlu’ndan bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yapıcı, sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalara verdiği destekler dolayısıyla Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.
Yapıcı, “Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek için Sayın Bakanımızın talimatıyla burada bulunuyoruz. Sayın Valimizi ziyaret ederek kendisinden yaşanan sorunlar hakkında bilgiler aldık. Sayın Valimiz, kapalı köy yollarının açılması ve kesintilerin sona erdirilmesi noktasında her türlü desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bazı bölgelerde yaşanan elektrik arızalarının giderilerek enerji arzının tekrar sağlanması için sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır.” dedi.
Saha Çalışmalarına Katıldı
Sahada yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Yapıcı, sorunların çözümü ve vatandaşların bir daha aynı sıkıntıyı yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması adına, bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Akdeniz EDAŞ’ın arıza koordinasyon merkezinde, dağıtım şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. Yapıcı, “Bölgede elektrik dağıtımıyla ilgili sorunlarının hızlı tespiti, çözümü ve birimler arasında yapılacak iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
Elektrik dağıtımının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilirliği yaklaşımının kendileri için en önemli hedef olduğunu belirten Yapıcı, “Bu açıdan bölgede yaşanan ve yaşanabilecek sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda her türlü diyaloğa açığız” şeklinde konuştu.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
 Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya / ANKARA
 
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