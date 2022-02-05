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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla beraberindeki bir heyetle birlikte Isparta’ya gitti. Yapıcı, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) sorumluluk alanında bulunan Isparta’nın bazı köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili olarak bölgedeki yetkililerden bilgi alarak, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret eden Yapıcı ve beraberindeki heyet, Vali Seymenoğlu’ndan bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yapıcı, sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalara verdiği destekler dolayısıyla Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.Yapıcı,dedi.Sahada yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Yapıcı, sorunların çözümü ve vatandaşların bir daha aynı sıkıntıyı yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması adına, bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Akdeniz EDAŞ’ın arıza koordinasyon merkezinde, dağıtım şirketi yetkilileriyle bir araya geldi. Yapıcı,dedi.Elektrik dağıtımının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilirliği yaklaşımının kendileri için en önemli hedef olduğunu belirten Yapıcı,” şeklinde konuştu.