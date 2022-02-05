Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yoğun kar yağışında çatısı çöken Davraz Kapalı Pazaryerinde incelemelerde bulundu. Çatısı çöken pazaryeriyle ilgili teknik çalışma yapılacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Kapalı pazar yerinin çökmeyen diğer alanıyla ilgili de problemler var. En kısa zamanda burayı tadilatını ve yapımını gerçekleştirerek faaliyete geçireceğiz” dedi.Davraz Kapalı Pazaryerinin çatısında perşembe günkü yoğun kar yağışında çökme meydana geldi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, İnşaat Mühendisleri Odası Isparta Temsilcisi Şeref Korkmaz, Mimarlar Odası Isparta Temsilcisi Caner Ataseven, SDÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlyas Devran Çelik ve belediye teknik personelleriyle birlikte çatısı çöken Davraz Kapalı Pazar Yerinde incelemelerde bulundu.SDÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İlyas Devran Çelik, Davraz Kapalı Pazaryerinin bu haliyle kullanılamayacağını belirterek, “Alt başlıklar burkulmuş ve ek yerlerde problem var. Burayı kesinlikle kullanıma kapatmanız gerekiyor. Burası için yıkım kararı alınmalı” dedi.Alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Kapalı Pazaryeriyle ilgili teknik çalışmanın hemen başlatılması talimatını verdi. Başdeğirmen, “İnşaat Mühendisleri Odası ile Mimarlar Odası’ndan da destek alalım. Akademisyenlerimizin öncülüğünde bizim ekiplerimiz de çalışmalara katılsın. Burasının bir incelemesini yapalım. Teknik çalışması olacak ve rapor yazılacak. Bu çalışmalardan sonra esnafımıza da önerilerde bulunacağız” şeklinde konuştu.Yoğun kar yağışının ardından Davraz Kapalı Pazaryerinde çökme meydana geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Hepimize geçmiş olsun. Allah çok büyük bir felaketten bizleri ölüm ve yaralanma olmadan kurtardı. Birçok şeyde teselli bulmaya çalışıyoruz, ‘Hadise pazar kurulan Çarşamba günü olsaydı ne yapardık’ diyoruz. Yaklaşık 20 araç enkazın altında. En kısa zamanda buranın kararını alarak çalışmalara başlıyoruz. Kar yağışı ve çatıdaki yoğunluk bittiği zamanda göçmeyen yerdeki sorunları gördük. Orada da problemler var. Diğer bölgenin de çok sağlıklı olmadığı için kalkması gerekiyor. En kısa zamanda buranın tadilatını ve yapımını gerçekleştirerek faaliyete geçireceğiz. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.