BASIN AÇIKLAMASI;



3 Şubat Perşembe gününden itibaren Isparta'yı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar almıştır.



Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen şirketimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve "kriz masası" oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Bölgedeki personel sayısı 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratör kritik noktalarda konumlandırılmıştır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından müdahalelerde bazı gecikmeler söz konusu olmuştur.



Ekiplerimizin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam etmekte olup; kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir. Ayrıca dost şirketlerimiz BEDAŞ, ÇEDAŞ, ADM, Meram EDAŞ ve Osmangazi EDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderilmiştir.



Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmalarımız sürmektedir. Bu sırada vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirebilmek için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörlerimiz ile bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 km Orta Gerilim, 4500 km Alçak Gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapılmıştır.



Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüz ile çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.



Saygılarımızla

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Mert Aybars







