isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklaması

Isparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklaması
ISPARTA
84 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

BASIN AÇIKLAMASI;

3 Şubat Perşembe gününden itibaren Isparta'yı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, saatlerce hiç durmadan yağan karın yarattığı yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile ne yazık ki önemli sayıda enerji nakil hattı ağır hasar almıştır.

Antalya, Burdur ve Isparta'da elektrik dağıtımını üstlenen şirketimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı çerçevesinde kar yağışı başlamadan önce harekete geçmiş ve "kriz masası" oluşturarak yoğun bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Bölgedeki personel sayısı 3 kat artırılırken arızalara müdahale için 55 araç ve 20 jeneratör kritik noktalarda konumlandırılmıştır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından müdahalelerde bazı gecikmeler söz konusu olmuştur.

Ekiplerimizin ilk andan itibaren arızalara müdahalesi aralıksız bir şekilde devam etmekte olup; kamu ve özel sektör elbirliği ile bölgede özverili bir çalışma sergilenmektedir. Ayrıca dost şirketlerimiz BEDAŞ, ÇEDAŞ, ADM, Meram EDAŞ ve Osmangazi EDAŞ tarafından da bölgemize destek amaçlı personel ve araç takviyesi gönderilmiştir.

Yoğun çalışmalar sonrasında aynı gece şehir merkezinde orta gerilim seviyesindeki arızaların tamamı giderilirken, alçak gerilim bölgelerindeki çalışmalarımız sürmektedir. Bu sırada vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirebilmek için 3.056 kVA kapasiteye sahip jeneratörlerimiz ile bölgemizdeki kritik noktalara da enerji sağlanmaktadır.

Bu çalışmalar esnasında şu ana kadar yaklaşık olarak 660 km Orta Gerilim, 4500 km Alçak Gerilim hattı ekiplerimiz tarafından kontrol edilip, iletkenleri etkisi altına alan buz yükünden temizlenerek enerjilendirme yapılmıştır.

Bu zorlu süreçte Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için var gücümüz ile çalıştığımızı bildirir, gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Mert Aybars

 

AEDAS-7AEDAS-6AEDAS-5AEDAS-4AEDAS-2AEDAS-3AEDAS-1AEDAS-9AEDAS-8


 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklaması
ISPARTA HABER: BÖLGEDE YOL DURUMU NASIL?
Isparta Haber: Valilik Kriz Merkezi oluşturdu
Haber: Isparta Burdur Dostluk Yolu için Kritik uyarı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU'NUN REGAİP KANDİLİ MESAJI
ISPARTA HABER: VALİLİK DUYURDU: YENİDEN YASAK GELDİ
Isparta'da kaçak ve sahte alkol operasyonuISPARTA'DA KAÇAK VE SAHTE ALKOL OPERASYONU
Haber: Isparta'da zehir tacirlerine geçit yokHABER: ISPARTA'DA ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK
Haber: Isparta'da 3 ay süreli 91 kişi işe alınacak
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI: İPTAL EDİLDİ
Haber: Isparta'da Meteorolojik uyarı
Isparta'da NARKO Operasyon
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR - YASAK GELDİ
ISPARTA'NIN EN TAZE BALIK SATAN BALIÇISI KAYA BALIK...!
ISPARTA'DA DEPREM: İŞTE MERKEZ ÜSSÜ...
Haber: Türk Lirasına (TL'ye) geçene müjde...!
HABER: ÖDEMELERE ZAM GELİYOR!
Isparta Haber: 81 ile genelge gönderildi
ISPARTA HABER: KAR YÜKÜ VE ÇÖKEN ÇATILAR...
Isparta'da hasta gerçeği öğrenince şok oldu doktorlar şaştı kaldıISPARTA'DA HASTA GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ŞOK OLDU DOKTORLAR ŞAŞTI KALDI
Isparta Haber: ​Mahallelerimizde başı dik bir şekilde geziyoruzBAŞDEĞİRMEN: ​MAHALLELERİMİZDE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE GEZİYORUZ
Isparta Haber: Vali Seymenoğlu Sağlık Yönetimi İle Bir Araya Geldi VALİ SEYMENOĞLU SAĞLIK YÖNETİMİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Isparta Haber: İl Göç Kurulu Toplantısı Yapıldı
Isparta'da dalgıçların şehrin içme suyu için eksi 17 derecedeki suda buzla savaşıISPARTA'DA DALGIÇLARIN ŞEHRİN İÇME SUYU İÇİN EKSİ 17 DERECEDEKİ SUDA BUZLA SAVAŞI
Isparta Belediye Başkanı: Mesai arkadaşlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdurMESAİ ARKADAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA DEPREM: İŞTE MERKEZ ÜSSÜ...ISPARTA'DA DEPREM: İŞTE MERKEZ ÜSSÜ...29 Ocak 2022
HABER: ÖDEMELERE ZAM GELİYOR!HABER: ÖDEMELERE ZAM GELİYOR!29 Ocak 2022
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR - YASAK GELDİISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU'NDAN YENİ KARARLAR - YASAK GELDİ31 Ocak 2022
Haber: Türk Lirasına (TL'ye) geçene müjde...!Haber: Türk Lirasına (TL'ye) geçene müjde...!29 Ocak 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK DUYURDU: YENİDEN YASAK GELDİISPARTA HABER: VALİLİK DUYURDU: YENİDEN YASAK GELDİ03 Şubat 2022
Haber: Isparta'da Meteorolojik uyarıHaber: Isparta'da Meteorolojik uyarı01 Şubat 2022
ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI: İPTAL EDİLDİISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI: İPTAL EDİLDİ01 Şubat 2022
Isparta Haber: Valilik Kriz Merkezi oluşturduIsparta Haber: Valilik Kriz Merkezi oluşturdu03 Şubat 2022
ISPARTA HABER: ÇÖKEN ÇATI İÇİN TEKNİK RAPOR!ISPARTA HABER: ÇÖKEN ÇATI İÇİN TEKNİK RAPOR!04 Şubat 2022
ISPARTA HABER: BÖLGEDE YOL DURUMU NASIL?ISPARTA HABER: BÖLGEDE YOL DURUMU NASIL?04 Şubat 2022
Haber: Isparta'da 3 ay süreli 91 kişi işe alınacakHaber: Isparta'da 3 ay süreli 91 kişi işe alınacak02 Şubat 2022
ISPARTA'NIN EN TAZE BALIK SATAN BALIÇISI KAYA BALIK...! ISPARTA'NIN EN TAZE BALIK SATAN BALIÇISI KAYA BALIK...! 30 Ocak 2022
Haber: Isparta Burdur Dostluk Yolu için Kritik uyarıHaber: Isparta Burdur Dostluk Yolu için Kritik uyarı03 Şubat 2022
Isparta Haber: ​Kar Yağışının Ardından İl Özel İdaresi Ekipleri Aralıksız ÇalışıyorIsparta Haber: ​Kar Yağışının Ardından İl Özel İdaresi Ekipleri Aralıksız Çalışıyor31 Ocak 2022
Isparta'da kaçak ve sahte alkol operasyonuIsparta'da kaçak ve sahte alkol operasyonu02 Şubat 2022
Isparta Haber: ​Bilgiç: Yaşanan bir afetIsparta Haber: ​Bilgiç: Yaşanan bir afet04 Şubat 2022
GÖREV SÜRELERİ DOLAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ISPARTA’YA VEDA ETTİGÖREV SÜRELERİ DOLAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ISPARTA’YA VEDA ETTİ02 Şubat 2022
Isparta Haber: Şehrin dört bir yanında karla mücadeleIsparta Haber: Şehrin dört bir yanında karla mücadele31 Ocak 2022
Isparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklamasıIsparta Haber: Akdeniz Elektrik'ten kesinti açıklaması05 Şubat 2022
ISPARTA AMATÖRÜNÜN ADALET SINAVIISPARTA AMATÖRÜNÜN ADALET SINAVI30 Ocak 2022