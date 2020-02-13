TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

TED Isparta Koleji'nde Anne Baba Okulu başladı!

Kurucu Temsilcimiz, Uzman Eğitimci Şule Yurcu, Velilerimize "Mutlu Çocuk, Mutlu İnsan" konulu seminer verdi. Yurcu, çocukların aile ve okul ortamında fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel açılardan gözlemlenmesini, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak yapılandırıcı ortamların yaratılmasını ve kişilik özelliklerinin farkına varılmasının önemine değindi.Uzman Eğitimci Şule Yurcu'nun seminerleri 15 günde bir devam edecek. Bir sonraki seminerinin konusu "Çocuklarda Merak ve Keşif Uyandırma" olacak.