İkinci el otomobil al-sat yapanlarla ilgili yeni gelişme



İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresi 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılırken, "al-sat" adı verilen uygulamanın sona erecek olması galerici esnafını sevindirdi.



Sıfır kilometre 2019 ve 2020 model araçların piyasa fiyatlarındaki artık tüketicileri 2. el otomobile yöneltti. 2. el otomobildeki satış rakamlarının özellikle 2019'un son aylarında patlamasıyla birlikte 2019 yılının en karlı yatırımı da 2. el otomobil satışları oldu. 2. el otomobil piyasalarındaki hareketlilik ise galerici esnaflarını mutlu etti.



2. el otomobilde bayram havası yaşandığını söyleyen İzmirli 15 yıllık galerici esnafı Fahri Karlık, Şu anda işlerimizin zirve olduğu bir dönem. 2. elde çok güzel bir hareketlilik var. 2. elin bayramı diyebiliriz.



Araçlarımızı alıyoruz ve hemen 10 gün içerisinde satılıyor. 2. elde temiz araç bulmak zor. Biz aracı bulduğumuz zaman ekspertiz yaptırıyoruz. Aracımızın tüm bilgilerini detaylı bir şekilde incelettikten sonra müşterilerimizi bekliyoruz dedi.



"En az bir 3 ay daha bu yükseliş devam eder"



2019'un son aylarında başlayan hareketliliğin yaza kadar sürmesini beklediklerini belirten Karlık, Bu hareketlilik 3 ay önce başladı. 3 aydan beri müthiş bir hareketlilik var. Bunun nedeni ise sıfır kilometre araçların fiyatları çok yükseldi. Sıfır kilometre araçların fiyatları yükselince vatandaşlar da 2. el araçlara rağbet gösterdi.



2. elde şu an araçlar çok değerlendi. Müşterilerimiz de memnun, biz de memnunuz çok güzel bir alışveriş sezonu var şu an. Önümüz kış. Kıştan çıkıp yaza giriyoruz. En az bir 3 ay daha bu yükseliş devam eder. 2. el araçlar zirve. Ben 2. el araç alacaklara tavsiyem mutlaka alacakları araçları bir ekspertize götürsünler. En azından ne alacaklarını bilsinler" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından 8. aya kadar uzatılan yetki belgesi alma zorunluluğunu değerlendiren Karlık, "Herkes galerici. Biz istiyoruz ki bu işi bilenler yapsın. En azından 2. el araç alacaklar nereden aldıklarını bilsin. Biz aracımıza garanti veriyoruz.



Ama merdiven altı diye tabir ettiğimiz insanlar var. Vatandaş kendi üstüne alıyor, eşinin üstüne alıyor, ağabeyinin, teyzesinin üstüne alıp bu tür işleri yapanlar var. Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek ve 8. aydan itibaren ustalık belgesi alan, ruhsatı olan, yetki belgesi olan galeriler bu işi yapacak. Dışarıdan tanımadığın bir kişiden araç aldığın zaman ileride sorunlar çıkıyor, sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyor dedi.



"Çok ciddi cezalar gelecek"



Bazı kişilerin yetki belgesi almadan yıllık 3 satış hakkı sonrasında akrabalarının üzerinden araç alıp satarak bu işi yürüttüğünü belirten Karlık, bu durumun da takibe alınacağını belirterek, Vatandaşın 3 araba almaya hakkı var. 3 araç alıp satıyor. 3 arabadan sonra bu kişiler yakın akrabalarının üzerine de araç alıp satıyorlar. Ama devlet buna müsaade etmeyecek artık.





Bunlar takip edilecek çok ciddi cezalar da gelecek. Bu işi yapanlara 50 bin TL'den başlayan cezalar verilecek. Biz bunu destekliyoruz. Herkes kendi işini yapsın. Galerici kendi işini yapsın, emlakçı, berber, manav kendi işini yapsın. Galericilik mesleğinin de bir itibarı var. Bu işi bilenler yapsın. Devletimizin de bu işin üstüne gideceğinden eminiz. Bu işi yapanlar varsa da bir an önce bıraksınlar. Çünkü çok ciddi cezalar gelecek. Kimse ceza yiyip canı yanmasın. Bu işten vazgeçsinler diye konuştu.



"Galerici esnafı bizler için güven kaynağı"



Otomobil almak için galeride bulunan müşterilerden Mehmet Karagöz, sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki yükselişten dolayı 2. el tercih ettiğini belirterek, "Sıfır araçların fiyatlar tabi çok yüksek olduğu için beni 2. el araca yöneltti. Benim için daha cazip olduğunu düşünüyorum. Daha güvenilir. Piyasada ayaklı galericiler var. Onlardan almaktansa hazır mekanı olan, galerisi olan bir arkadaşımızdan araba almak daha güvenilir. Bir problem yaşandığında arkadaşımızla konuşabiliyoruz. Yeterince de yardımcı oluyorlar. Bu da bizler için güven kaynağı" dedi.