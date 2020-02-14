Karakışta Yaban Hayatı Yalnız Değil

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğüne bağlı Kovada Gölü Milli Parkı Şefliğince yaban hayatı yemleme destek çalışması yapıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yurt genelinde yoğun kış şartlarında yaban hayatına destek verilmektedir. Isparta İli Eğirdir İlçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yem bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına personellerimiz tarafından çeşitli yemler kullanılarak yemleme desteği yapıldı.Ne şart altında olursa olsun yaban hayatı asla yalnız değildir.