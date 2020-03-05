TED KOLEJİ ŞAMPİYON !

Okulumuzu Voleybol Genç B Kızlar kategorisinde temsil eden lise voleybol takımımız turnuvada mutlu sona ulaştı. Turnuvaya Spor Lisesi’ne 3-2 mağlup olarak başlayan kızlarımız, gruptaki diğer maçında Boğaziçi Koleji’ni 3-0 yenerek bir üst gruba yükseldi. 2. grubunda Doğa Koleji ve Bahçeşehir Koleji ile eşleşen takımımız, iki rakibini de 3-1 mağlup ederek grubunu BİRİNCİ tamamladı ve yarı finalde Gazi Sosyal Bilimler Lisesi ile eşleşti. Zorlu geçen yarı final maçını 3-2 kazanmayı başaran takımımız, finalde de aynı skorla Tenzile Erdoğan A.L.’yi yenerek turnuvayı şampiyonlukla kapattı. Yarı Final ve final maçlarında takımımızı yalnız bırakmayan öğretmen ve öğrencilerimiz; şehitlerimizi anma adına siyahlara bürünerek tribünlerde yerlerini aldılar ve takımımıza coşku ve heyecanla destek oldular. Bizlere bu özel duyguları yaşatan öğrencilerimiz; Betül ASLAN, Hilal AYGÜL, Deren TAŞANER, Serra ŞATAF, Azra AYTEMİR, Almıla BULUT, Pelinsu PALA, Güneş SEZİK, Gökçe İZMİRLİ, Şevval BOZ, Sevcihan ŞENGÜL ve Berra YILMAZ'a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.