Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler ülkenin birçok ilinden oluğu gibi Isparta’dan da şuana kadar başta Suriyeli, Afganistanlı, Sudanlı olmak üzere toplam 1642 mültecinin Edirne sınır kapısına hareket ettiği bildirildi.



SURİYELİLER ISPARTA’DAN

GİTMEYE BAŞLADI

Suriye’nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonrasında ilk saldırıda 33, ardından 3 askerimizin daha şehit olmasıyla toplam 36 asker şehit olurken 34 askerin de yaralandığı açıklandı. Türkiye, İdlib'te çok sayıda askerin şehit olmasının ardından, bu konuda adım atmayan Avrupa’ya karşı sınır kapılarını açarak göçmen kontrolünü bıraktı.



NE TEMİN EDEBİLİRLERSE ONUNLA

SINIRA DOĞRU YOLA ÇIKIYORLAR

Türkiye'nin birçok ilinden Suriyeliler akın akın sınır kapılarına yönelirken Isparta’dan da çok sayıda Suriyeliler başta olmak üzere Isparta’ya Afganistan, Sudan gibi ülkelerden gelen diğer mülteciler gerek otobüslerle gerekse temin edebildikleri araçlarla Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısına gittikleri öğrenildi.



ISPARTA’DAN İSTANBUL’A

ORADAN EDİRNE’YE GİDİYORLAR

Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne’de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Isparta’dan gidenlerle birlikte çok sayıda Suriyeli mülteci, Avrupa’ya geçmek için sınırda toplandı. Göçmenlerin ilk olarak Isparta’dan İstanbul'a oradan da minibüs ve taksilerle Edirne'ye gittiği belirtildi.



MÜLTECİLER İÇİN AVRUPA’YA GİDEMEZLERSE

ISPARTA’YA GERİ DÖNME RİSKİ VAR

Turizm şirketi yetkilileri Isparta’dan yüzlerce hatta binlerce mültecinin taşıdığını belirterek, şu anda mültecilerden Isparta'dan gitmek için talep olduğunu ve mültecilerin kendilerini Kapıkule'ye götürme konusunda girişimde bulunduklarını belirtti. Ancak, yetkililer bazı mültecilerin ise Yunanistan’ın sınır kapılarını kapatması nedeniyle Edirne’ye gitme konusunda tereddüt içinde olduklarını vurguladılar.